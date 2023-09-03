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Занял опорный пункт противника: Минобороны рассказало о подвиге капитана Буртаева

11:03
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Он отличился в зоне СВО

В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации. Капитан Андрей Буртаев с подчинёнными занял важный опорный пункт противника, который тут же начал атаку на утраченные позиции. Нашему взводу пришлось сдерживать превосходящие силы радикалов.
Стали известны имена новых героев спецоперации

Андрей точным выстрелом из гранатомёта уничтожил одну из вражеских бронемашин, а бойцы огнём остановили продвижение штурмовых групп ВСУ. Неприятель понёс значительные потери.

Гвардии рядовой Евгений Гревцев в составе экипажа самоходной артустановки в ходе контрбатарейной борьбы попал под обстрел украинских националистов. Один из вражеских снарядов разорвался в непосредственной близости от орудия.

Евгений оказал первую помощь раненому товарищу и продолжил отражать атаку радикалов. При поддержке артиллерии наши мотострелки перешли в наступление, сообщает "ТВ Центр".

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