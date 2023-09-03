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В Нигере лишили дипломатической неприкосновенности посла Франции

10:41
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Обстановка в стране накаляется

Отношения Нигера и его бывшей метрополии - Франции - накаляются с каждым днём. Верховный суд африканской страны лишил дипломатической неприкосновенности посла Пятой республики.

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Это произошло после того, как французский дипломат был объявлен персоной нон грата, но отказался покинуть страну по требованию новых властей. Если он не подчинится, то сегодня будет выслан принудительно.

Третий день в столице Нигера продолжаются митинги и у французской военной базы. Жители требуют немедленного вывода из страны иностранного контингента, сообщает "ТВ Центр".

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