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Индия запустила в космос станцию для изучения Солнца

10:16
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Это первая экспедиция Дели по исследованию светила

Курс на Солнце - Индия запустила в космос обсерваторию для изучения светила. Автоматическая станция "Адитья - L1" успешно стартовала накануне.

Это первая масштабная экспедиция Дели по исследованию ближайшей к нам звезды. "Адитья" в переводе с санскрита означает - Солнце.  Аппарат летит с уникальным оборудованием, чтобы подробнее изучить внешние слои светила - фотосферу и хромосферу, а также изучить динамику солнечного ветра.

По расчётам учёных, путешествие займёт около четырёх месяцев. А после выхода на заданную орбиту станция ежедневно будет передавать на Землю порядка полутора тысяч снимков, сообщает "ТВ Центр".

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