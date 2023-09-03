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Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракты с Минобороны

10:01
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Кампания по набору контрактников продолжается

С начала этого года около 280 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин.
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Часть из новых контрактников до этого пребывали в запасе, часть – добровольцы, отметил Медведев на совещании по доукомплектованию Вооружённых Сил контрактниками.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. После этого была начата кампания по набору добровольцев в армию. В стране были развёрнуты пункты приёма по контракту, в которые приходили тысячи человек.

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