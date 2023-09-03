Россияне вспоминают трагедию в Беслане

Прошло уже 19 лет

Сегодня в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Страна вспоминает трагедию Беслана. 19 лет назад боевики три дня удерживали более тысячи заложников. К школе люди несут цветы, игрушки и воду. Дань памяти отдают и жертвам других терактов, сообщает "ТВ Центр".

Уже третий день в Беслане - тишина. Город как будто замер. Вахта памяти жертв теракта проходит в школе номер 1. Люди несут не только игрушки, но и воду. В те дни, в 2004-ом её так не хватало заложникам.

Во время праздничной линейки 1 сентября подъехавшие к школе на грузовике террористы открыли стрельбу. Убежать смогли немногие. Детей и взрослых согнали в спортивный зал. И заминировали его. А чтобы запугать ещё больше, боевики расстреляли десять заложников.

В заложниках оказались более тысячи человек. Сначала террористы не выдвигали никаких требований. Потом заявили, что хотят встретиться с главами Северной Осетии и Ингушетии, а также всемирно известным детским доктором Леонидом Рошалем. Переговоры были сложные.

2 сентября удалось освободить 26 заложников - женщин и малолетних детей. Но всем оставшимся террористы отказывались передавать лекарство, воду и продукты. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из них - дети. 3 сентября заложники были освобождены в ходе операции наших спецслужб.

Траурные мероприятия в память о жертвах Беслана проходят и в других городах страны. Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминают и тех, кто погиб в театральном центре на Дубровке, в Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и других терактах.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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