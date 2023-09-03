Собянин рассказал, как приводят в порядок территории у будущих станций метро

Жители столицы смогут комфортно и безопасно добираться до метро

О благоустройстве общественных пространств Москвы рассказал сегодня на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что сейчас в порядок приводят территории у строящихся станций метро.

Идут работы возле "Университета Дружбы Народов", "Корниловской" и "Аэропорт Внуково". Общая площадь - 175 тысяч квадратных метров. Там уложат плитку и асфальт, разобьют газоны.

Сделают пешеходные дорожки, улучшат и транспортную доступность новых станций. В результате жители столицы смогут комфортно и безопасно добираться до метро, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"