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Собянин рассказал, как приводят в порядок территории у будущих станций метро

12:38
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Жители столицы смогут комфортно и безопасно добираться до метро

О благоустройстве общественных пространств Москвы рассказал сегодня на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что сейчас в порядок приводят территории у строящихся станций метро.

Идут работы возле "Университета Дружбы Народов", "Корниловской" и "Аэропорт Внуково". Общая площадь - 175 тысяч квадратных метров. Там уложат плитку и асфальт, разобьют газоны.

Сделают пешеходные дорожки, улучшат и транспортную доступность новых станций. В результате жители столицы смогут комфортно и безопасно добираться до метро, сообщает "ТВ Центр".

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