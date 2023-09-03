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Первокурсников Университета имени Пирогова посвятили в студенты

12:19
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Ректор произнёс напутственные слова

В Москве более двух с половиной тысяч первокурсников прошли посвящение в студенты Национального исследовательского университета имени Пирогова - одного из крупнейших медицинских вузов не только России, но и Европы.

На торжественной церемонии ректор произнёс напутственные слова.  А творческий коллектив студентов вдохновило панно "Консилиум великих врачей" в здании вуза.

В этом году в университете открыли первую в нашей стране профильную магистратуру - "Медицинские нейротехнологии", сообщает "ТВ Центр".

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