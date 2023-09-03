Пожарные и спасатели показывают своё мастерство на чемпионате в Москве

Состязания посвящены памяти погибших при исполнении служебного долга.
В Москве проходит финал открытого чемпионата по боевому развёртыванию среди пожарных и спасателей. Состязания посвящены памяти тех, кто погиб при исполнении служебного долга.
Команды соревнуются в надевании спецодежды на скорость, прокладке магистральных линий, подъёме на высоту и работе с водяными стволами, сообщает "ТВ Центр".
К турниру участники подошли ответственно, ведь борьба за секунды на чемпионате - это спасение человеческих жизней в реальных условиях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"