На Неваду обрушились мощные ливни

Есть пострадавшие

Непогода испытывает на прочность американский штат Невада. Десятки тысяч человек, гостей и участников известного фестиваля, оказались заблокированы в пустыне, на которую обрушились ливни.

Когда американцам хочется экстремальных впечатлений, они едут в Неваду. Но фестиваль Burning Man – самая яркая тусовка сезона – в этом году представляет из себя самое унылое зрелище.

Проливные дожди обрушились на пустыню Блэк-Рок неожиданно, в самый разгар всеобщего веселья. Теперь вместо горячего песка под ногами – непролазная грязь. Предметы первой необходимости – пластиковые пакеты для обуви. А вместо атмосферы круглосуточного праздника – пустые улицы временного города, который возводят здесь лишь на неделю, чтобы потом красочно сжечь, сообщает "ТВ Центр".

В палатках сидят заложники стихии – несколько десятков тысяч человек. Люди не могут выехать из этого болота. Закрыт и небольшой местный аэропорт. А на много миль вокруг – ни магазинов, ни медпунктов. К услугам приезжих – единственное кафе. Власти призывают экономить воду, продовольствие и топливо в ожидании помощи. Но когда она придёт, неизвестно. Из оставшихся радостей – возможность любоваться радугой.

Ливни затопили и пустыню Мохаве вместе с игорной столицей Соединённых Штатов. В Лас-Вегасе за сутки выпало три месячных нормы осадков. Закрыты казино и колесо обозрения, отменены сотни авиарейсов, тысячи человек остаются без электричества. Вода прибывала так быстро, что водители бросали автомобили прямо на дорогах.

Но настоящей трагедией наводнение стало для обитателей городских подземелий: множество бездомных годами живут в разветвлённых системах канализации. Не исключено, что среди них есть погибшие.

Схожая картина и в Восточном полушарии. Гонконг приходит в себя после удара супертайфуна "Саола". Он обрушил на семимиллионный мегаполис мощь штормового ветра с порывами до 50-ти метров в секунду. Дожди и гигантские волны затопили улицы и первые этажи зданий, а верхние раскачивало как при землетрясении.

Пострадавших - более полусотни, эвакуировано до миллиона человек. Из Гонконга "Саола" пришла в Шэньчжэнь, технологическую столицу Китая. И сезон тайфунов в регионе не закрыт. К Тайваню уже приближается ещё один тропический циклон – "Хайкуй".

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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