Условный противник - Россия

В очередных учениях НАТО условным противником блока станет Россия. Манёвры под названием "Северные берега" пройдут в Балтийском море. Почти три тысячи военнослужащих, в том числе из США, Канады и Франции, будут отрабатывать действия по защите северных морских путей от мнимой российской угрозы.

Участие в операции примут три десятка кораблей. Самый крупный - американский транспортник длиной более 200 метров - уже направляется в акваторию Балтики, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, ВСУ несут потери на всех участках фронта. И это явно не то, чего ожидали западные кураторы, направляя на Украину вооружение. Журналисты британского журнала The New Statesman признают: СМИ слишком долго занимались мифотворчеством и героизировали киевский режим. Однако теперь пришло время признать очевидное.

Вместо того, чтобы искать разумный выход, западные политики продолжают накачивать Украину оружием следуя логике: чем больше, тем лучше. Бывший посол США в России Майкл Макфол предупреждает: в следующем году в Америке президентские выборы. Если к власти придут республиканцы, то Киеву можно будет забыть о щедрых подаяниях в виде бесконечных кредитов и военной техники. По крайней мере, в таком объёме, как сейчас.

Далеко не все на Западе согласны с тем, что решать конфликт следует исключительно военным путём. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии призвал предоставить России гарантии безопасности и начать мирные переговоры. По мнению Гергея Гуйяша, Москва не представляет угрозы для Европы, а вот у Киева уже нет шансов вернуть утраченные территории.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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