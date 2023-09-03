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Собянин: В Москве при поддержке города создадут более 10 тысяч рабочих мест

13:55
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Ставка по льготному кредиту для предприятий – всего 3% годовых

Городская программа льготного инвесткредитования поможет столичным компаниям создать более 10 тысяч рабочих мест. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ставка по льготному кредиту – всего 3% годовых, а его размер может достигать трёх миллиардов рублей. На кредит могут рассчитывать, в частности, фармацевтические предприятия, производители продуктов, строительных конструкций и автокомпонентов.

Московские предприятия уже приобрели свыше 180 единиц крупного промышленного оборудования по льготной программе.

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