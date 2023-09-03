Тайфуны в Приморье разрушили 46 мостов

Ущерб оценивается в миллиарды рублей

Непогода в Приморье разрушила 46 мостов. Об этом на совещании о ликвидации последствий природных катаклизмов сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передаёт ТАСС.

Он назвал первоочередную задачу в деле ликвидации последствий наводнений в Приморье. "Первая задача у нас понятная - помочь людям. Вторая задача - разобраться, какие превентивные меры мы должны принимать для того, чтобы по каждому капризу природы не расплачиваться миллиардами из федерального бюджета", - сказал Трутнев.

В августе на Приморский край обрушились несколько тайфунов с проливными дождями. Серьёзно пострадали Уссурийск и другие города региона. 25 августа в Приморье был введён режим ЧС федерального уровня, эвакуированы тысячи человек.

Несколько городов и посёлков оказались отрезаны от снабжения продуктами и товарами первой необходимости. Помимо спасателей МЧС, помощь жителям оказывают военные. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей.

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