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В Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29

17:10
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Перехвачены пять снарядов HIMARS

Истребительной авиацией ВКС России в районе Бекаровки Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны.
Крылатая ракета ВСУ сбита над Черным морем

За минувшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских дрона.

В ночь на 3 сентября ВКС России нанесли групповой удар по базам хранения топлива, используемого для нужд ВСУ. Топливное хранилище в Одесской области разрушено.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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