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ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива в Одесской области

14:33
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Все цели поражены

В ночь на 3 сентября ВКС России нанесли мощный удар по хранилищам топлива в Одесской области. На базе в порту Рени хранилось топливо для снабжения военной техники ВСУ. Как сообщили в Минобороны, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Минобороны представило новых героев спецоперации

Также за минувшие сутки на донецком направлении успешно отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Противник понёс существенные потери.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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