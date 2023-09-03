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Собянин объявил о новой мере финансовой поддержки венчурных инвесторов

15:01
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Они получат субсидии

В Москве утверждён порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, вкладывающим средства в проекты начинающих предпринимателей – участников Московского инновационного кластера. Как сообщил Сергей Собянин, инвесторы получат субсидию в размере 50% от суммы вложений.

Мэр отметил, что для всех заинтересованных в развитии проектов начинающих бизнесменов теперь существует единый порядок участия: максимальный грант – до 10 миллионов рублей.

Для того, чтобы получить помощь от города, надо выполнить несколько условий. В частности, участник кластера, получающий инвестиции, должен быть включён в реестр стартапов и технологических компаний.

Сегодня Москва стала крупнейшим рынком венчурных инвестиций в России и одним из важных центров венчурного финансирования в Европе. Только в 2022 году в столице была заключена 121 сделка на сумму более чем 660 миллионов долларов.

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