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В Москве вспоминают жертв терактов

16:02
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Акции памяти прошли на улице Гурьянова и у театрального центра на Дубровке

Сегодня в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Страна вспоминает трагедию Беслана. 19 лет назад боевики три дня удерживали более тысячи заложников. В результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли 334 человека, 186 из них - дети. К школе в Беслане люди несут цветы и игрушки.
Россияне вспоминают трагедию в Беслане

Акция памяти сегодня прошла и в Москве. В столице люди пришли к монументу жертвам бесланской трагедии. Он установлен на Солянке, рядом с Рождественской церковью. В храме состоялась панихида. А в полдень в небо запустили белые воздушные шары, 334 - по числу погибших. 

Дань памяти и уважения отдают сегодня жертвам всех терактов, случившихся в нашей стране, а также сотрудникам силовых структур, погибшим при спасении заложников. Несколько минут назад началась траурная акция у театрального центра на Дубровке. Теракт в "Норд-Осте" в 2002 году унёс жизни 130 человек.

И ещё одна акция проходит на улице Гурьянова. Собравшиеся почтили память жертв взрывов двух домов в 1999 году минутой молчания и возложили цветы к символическому бронзовому монументу, стилизованному под часовню, сообщает "ТВ Центр".

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Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве.
Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве.
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