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Как развивается московский район Печатники

15:27
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Здесь собирают "Москвичи"

В этом районе часто снимают кино о советском времени: здесь сохранились двухэтажные дома с палисадниками. Тут собирают автомобили "Москвич", продвигают инновации и отправляют в рейсы речные грузовые суда.

А ещё именно здесь расположена самая неглубокая станция метро - пять метров под землёй. Всё это - о районе Печатники. Сегодня он активно развивается. Одна транспортная инфраструктура чего стоит. Но не только она.

Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой (смотрите видео).

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр" 

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