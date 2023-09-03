Как развивается московский район Печатники

Здесь собирают "Москвичи"

В этом районе часто снимают кино о советском времени: здесь сохранились двухэтажные дома с палисадниками. Тут собирают автомобили "Москвич", продвигают инновации и отправляют в рейсы речные грузовые суда.

А ещё именно здесь расположена самая неглубокая станция метро - пять метров под землёй. Всё это - о районе Печатники. Сегодня он активно развивается. Одна транспортная инфраструктура чего стоит. Но не только она.

Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой (смотрите видео).

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"