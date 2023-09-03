ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на востоке Москвы

16:40
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Идёт активное строительство

В Восточном округе Москвы скоро появятся несколько социальных объектов. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В частности, в Гольянове будет построен большой образовательный комплекс, в него войдут школа на 1 200 учащихся и детский сад на 250 мест.  В Ивановском возведут физкультурно-оздоровительный комплекс.

Два объекта уже строятся в Богородском районе и в Косине-Ухтомском. Это – школа и учебный комплекс.

Мэр назвал ещё один важный объект - пожарное депо на Западной улице. Это будет современное здание, в котором расположится учебный центр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Учебный комплекс
Учебный комплекс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.