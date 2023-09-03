Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на востоке Москвы

Идёт активное строительство
В Восточном округе Москвы скоро появятся несколько социальных объектов. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
В частности, в Гольянове будет построен большой образовательный комплекс, в него войдут школа на 1 200 учащихся и детский сад на 250 мест. В Ивановском возведут физкультурно-оздоровительный комплекс.
Два объекта уже строятся в Богородском районе и в Косине-Ухтомском. Это – школа и учебный комплекс.
Мэр назвал ещё один важный объект - пожарное депо на Западной улице. Это будет современное здание, в котором расположится учебный центр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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