Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на востоке Москвы

Идёт активное строительство

В Восточном округе Москвы скоро появятся несколько социальных объектов. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В частности, в Гольянове будет построен большой образовательный комплекс, в него войдут школа на 1 200 учащихся и детский сад на 250 мест. В Ивановском возведут физкультурно-оздоровительный комплекс.

Два объекта уже строятся в Богородском районе и в Косине-Ухтомском. Это – школа и учебный комплекс.

Мэр назвал ещё один важный объект - пожарное депо на Западной улице. Это будет современное здание, в котором расположится учебный центр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"