В Швеции снова сожгли Коран

Провокации продолжаются

Еще одна акция сожжения Корана прошла в шведском Мальмё, сообщает ТАСС. Священную книгу снова сжёг иммигрант иракского происхождения Салван Момика.

Посмотреть на сжигание Корана собрались около двухсот человек. Сообщается, что обстановка на месте была напряжённой, временами агрессивной. Полиция задержала несколько человек, которые попытались прорваться к организатору акции.

Первая подобная акция прошла 28 июня с разрешения полиции в центре Стокгольма. Примерно через месяц она повторилась у здания иракского посольства в Стокгольме. После этого Коран жгли 31 июля и 14 августа у здания шведского парламента.

Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру. Осуждающие заявления звучали и в России: с ними выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"