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В Швеции снова сожгли Коран

18:17
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Провокации продолжаются

Еще одна акция сожжения Корана прошла в шведском Мальмё, сообщает ТАСС. Священную книгу снова сжёг иммигрант иракского происхождения Салван Момика.

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Посмотреть на сжигание Корана собрались около двухсот человек. Сообщается, что обстановка на месте была напряжённой, временами агрессивной. Полиция задержала несколько человек, которые попытались прорваться к организатору акции.

Первая подобная акция прошла 28 июня с разрешения полиции в центре Стокгольма. Примерно через месяц она повторилась у здания иракского посольства в Стокгольме. После этого Коран жгли 31 июля и 14 августа у здания шведского парламента.

Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру. Осуждающие заявления звучали и в России: с ними выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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