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Жителей Подмосковья предупредили о последствиях купания в холодной воде

19:55
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Лучше не рисковать

Жителей Подмосковья призвали завершить купальный сезон и предупредили о последствиях купания в холодной воде. Спасатели предупреждают, что, несмотря на тёплую погоду, вода в подмосковных реках и озёрах уже остыла.

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Погружение в холодную воду плохо влияет на сердечно-сосудистую систему: неподготовленных купальщиков могут сковать судороги из-за переохлаждения, пишет "МК".

Ещё опасно прыгать в воду: резкое погружение может привести к остановке сердца или инсульту. Также опасен холодовый шок, он чреват остановкой дыхания и потерей сознания. Спасатели предостерегают от купания в состоянии алкогольного опьянения.

Первые дни сентября в столичном регионе выдались тёплыми. Воздух прогревается до плюс 23 градусов. Такая же погода сохранится на следующей неделе.

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