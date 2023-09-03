Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы

В новые дома переехали более 14 тысяч жителей

1062 дома включены в программу реновации на востоке столицы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что город уже ввёл в эксплуатацию 29 домов, 48 находятся в стадии строительства, а 41 дом проектируется. Уже переехали в новые квартиры более 14 тысяч жителей Восточного округа.

В новых домах обязательно предусматриваются нежилые помещения для магазинов, аптек, кафе и других объектов услуг.

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