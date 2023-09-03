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Путин рассказал об опасном потенциале генетики

19:26
  • воскресенье
  • 03 сентября 2023

Она может стать оружием разрушительной силы

Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьёзным оружием, требующим внимательного отношения. У этой науки есть скрытый и опасный для человечества потенциал, считает глава государства.

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"Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", - сказал президент, общаясь со школьниками на открытом уроке "Разговоры о важном".

Он также отметил: важно, чтобы позитивные начала, заложенные в генетике, не превратились в угрозу для человечества.

В День знаний Владимир Путин провёл открытый урок "Разговор о важном". С президентом общались особо отличившиеся в учёбе школьники, победители международных олимпиад и конкурсов. Фрагмент открытого урока показал телеканал "Россия-1".

1 сентября Владимир Путин также побывал на родине своих предков - в селе Тургиново Тверской области. Там жили несколько поколений его семьи. На сельском кладбище похоронена бабушка, а в местной церкви крестили родителей главы государства.

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