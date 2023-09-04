ВКС России уничтожили четыре катера с десантом ВСУ возле Крыма

Украинские подразделения направлялись к мысу Тарханкут

Очередную попытку высадиться на побережье Крыма предприняли минувшей ночью ВСУ. Российская авиация уничтожила катера с десантными группами, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force были обнаружены в ночь на понедельник в северо-западной части акватории Черного моря. Вражеские суда с десантными группами ВСУ направлялись в сторону мыса Тарханкут Крымского побережья.

Катера были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота, сообщило Минобороны в Telegram. Ранее в военном ведомстве заявили, что ВС России установили постоянный контроль в акватории Черного моря. Это позволило сорвать предыдущую попытку высадки украинского десанта на крымское побережье. 29–30 августа отряд сил специальных операций ВСУ направлялся к полуострову. Четыре военных катера и около 50 украинских боевиков были уничтожены.

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