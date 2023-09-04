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Истребитель Су-34 применил "Кинжал" в ходе спецоперации

08:17
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

ВС России уже наносили удары такими ракетами по ВСУ

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации России на Украине применил гиперзвуковую ракету "Кинжал". Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

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Как сообщает собеседник агентства, применение "Кинжала" произошло успешно. Первый летный экипаж, выполнивший данную задачу, представлен к государственным наградам.

Россия уже использовала "Кинжалы" в ходе спецоперации. В мае в Минобороны сообщали, что ракеты "Кинжал", запущенные в ночь на 16 мая по целям на территории Украины, ликвидировали многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что американским военным нечем ответить на гиперзвуковые ракеты ВС России "Кинжал". Он подчеркнул, что российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" показали свою эффективность и надежность в ходе боевых действий в зоне СВО.

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