Байден остался недоволен возможным отсутствием лидера КНР на G20

Официально не подтверждено, что Си Цзиньпин не приедет на саммит

Президент США Джо Байден выразил недовольство в связи с возможным отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "Группы двадцати" в Индии. Об этом в воскресенье, 3 августа, рассказали журналисты.

Как отмечает телеканал Fox News, Байден заявил, что "разочарован" возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите.

При этом официально Пекин пока не подтверждал, что лидер Китая не поедет на саммит в Индии.

Источники ранее заявляли, что председатель КНР Си Цзиньпин не собирается лично ехать в Индию на предстоящий саммит "Большой двадцатки", а вместо Си Цзиньпина китайскую делегацию возглавит премьер-министр КНР Ли Цян.

При этом Байден не теряет надежду на личную встречу с китайским лидером — в июне американский президент заявил, что рассчитывает встретиться с ним "когда-нибудь в будущем". Этому предшествовали резкие высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина, которого президент США фактически назвал диктатором.

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