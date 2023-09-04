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Байден остался недоволен возможным отсутствием лидера КНР на G20

08:38
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Официально не подтверждено, что Си Цзиньпин не приедет на саммит

Президент США Джо Байден выразил недовольство в связи с возможным отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "Группы двадцати" в Индии. Об этом в воскресенье, 3 августа, рассказали журналисты.
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Как отмечает телеканал Fox News, Байден заявил, что "разочарован" возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите.

При этом официально Пекин пока не подтверждал, что лидер Китая не поедет на саммит в Индии.

Источники ранее заявляли, что председатель КНР Си Цзиньпин не собирается лично ехать в Индию на предстоящий саммит "Большой двадцатки", а вместо Си Цзиньпина китайскую делегацию возглавит премьер-министр КНР Ли Цян.

При этом Байден не теряет надежду на личную встречу с китайским лидером — в июне американский президент заявил, что рассчитывает встретиться с ним "когда-нибудь в будущем". Этому предшествовали резкие высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина, которого президент США фактически назвал диктатором.

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