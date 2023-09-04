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Уничтожил два беспилотника: новые подвиги российских военных

08:39
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Сержант Семён Сморыгин, прикрывая позиции наших подразделений, обнаружил и выстрелом из зенитно-ракетного комплекса уничтожил беспилотник противника. После оперативной смены позиции Семен поразил ещё один украинский дрон, лишив неонацистов возможности вести воздушную разведку и корректировать огонь артиллерии.

Гвардии рядовой Владимир Кряквин, действуя в составе расчета самоходной артиллерийской установки, отражал атаку ВСУ. Владимир оперативно и точно наводил орудие, благодаря чему были уничтожены две единицы украинской бронетехники и штурмовая группа. Неонацисты попытались обойти наших военных с фланга, но потеряли еще одну бронемашину и группу пехоты, после чего были вынуждены отступить.

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