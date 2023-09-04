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Опубликованы кадры работы ударных вертолетов в зоне СВО

08:32
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Точными ударами уничтожены опорный пункт и несколько единиц украинской бронетехники

Министерство обороны опубликовало кадры работы вертолетов К-52 и Ми-35 на Краснолиманском направлении.

Точными ударами пилоты уничтожили опорный пункт и несколько единиц украинской бронетехники. К месту выпуска ракет машины идут на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, а затем резко набирают высоту и открывают огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. Уничтожив цели, экипажи выполняют противоогневой маневр и возвращаются на аэродром базирования, где технику тут же начинают готовить к новым боевым вылетам.

Надежную защиту российских подразделений обеспечивают наши зенитчики. На Купянском направлении  днем и ночью дежурят расчеты ЗРК "Стрела-10". Как только в зону их ответственности входит воздушный объект, не отвечающий на запрос "свой-чужой", зенитчики берут его на сопровождение. В этот раз управляемой ракетой поразили разведывательный беспилотник ВСУ.

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