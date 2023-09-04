Проливные дожди вызвали наводнения в Испании

Подтоплены сотни населенных пунктов

Красный наивысший уровень опасности объявлен в Испании из-за сильных дождей. Аномальные осадки сопровождаются штормовым ветром и градом. Подтоплены сотни населенных пунктов - в воде гаражи, квартиры на первых этажах, света нет. Заливает и черноморское побережье Турции - местами уровень воды в реках поднялся до полуметра. Ну а в США ливни добрались даже до пустыни, где проходит популярный фестиваль Burning man. Из-за размытых дорог из палаточного лагеря выехать не могут почти 100 тысяч человек.

Таррагона, Валенсия, Толедо: вместо улиц - бурные потоки. Эти рыжие реки принес циклон с женским именем Дана. Дана, кстати, оказалась еще и ветреной (местами дует ураган), и беспощадной - заливает практически весь Пиренейский полуостров. Спасатели сейчас осматривают дома. Ищут пострадавших.

Пожилая женщина застряла под собственным сервантом. Вода в ее дом прибывала очень быстро и с такой силой, что легко опрокидывала мебель.

Аномальные осадки и на черноморском побережье. Север Турции вместе с железнодорожными путями за пару часов ушел под воду. Не едут автобусы, стоят трамваи. В Самсуне горожанам доставать пришлось лодки - у них под окнами целое озеро с дождевой водой.

Но непросто сейчас хвалить погоду и на американском континенте. В штате Невада почти миллион человек приехали в Блэк-Рок на известный фестиваль "Burning Man". По сценарию должны были зажигать на танцполе, а в итоге пришлось месить грязь.

- Чтобы мы совсем не размякли, раздают полиэтиленовые пакеты!

- Вот такие, да, круто!

- Сегодня вот такая мода на мусорные мешки! О, да! Мило! Вау, это даже чертовски очаровательно!

Чувство оптимизма застрявших посреди пустыни пока не покидает, и это очень хорошо, говорят власти. Возможности вызволить людей пока нет - палаточный городок превратился в болото, на месте дорог - сплошная распутица. А потому гостям фестиваля настоятельно советуют экономить воду и пропитание.

Оксана Коваленко, «ТВ Центр».

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"