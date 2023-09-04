Власти Одесской области заявили о разрушении производственных объектов

ВС России нанесли массированный удар по Измаильскому району

Воздушная тревога в Одесской области в ночь на 4 сентября продолжалась более 3,5 часов. В результате удара ВС России в Измаильском районе повреждены складские и производственные помещения, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Как сообщил глава ВГА в Telegram, на нескольких промышленных предприятиях повреждено оборудование, возникли пожары. По данным администрации, к утру возгорания были ликвидированы.

ВС России минувшей ночью нанесли массированный удар по нескольким областям Украины – в том числе и по Одесской. Местные СМИ сообщали о взрывах в Измаиле – крупном порту на Дунае.

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