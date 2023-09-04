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Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым приводнился в Атлантике

08:57
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Также на борту находились три астронавта

Космический корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" в понедельник, 4 сентября, приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды.

На Землю вернулись американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев, сообщает "Интерфакс".

27 августа к Международной космической станции причалил Crew Dragon с экипажем Crew-7: российский космонавт Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава. Все они пробудут на МКС около полугода.

До того в рамках программы перекрестных полетов на МКС на американском космическом корабле летала также россиянка Анна Кикина. Таким образом, на Crew Dragon летали уже три российских космонавта.

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