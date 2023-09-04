Эрдоган обсудит с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Прежние участники соглашения пытаются найти новые варианты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал информированный источник.

Как сообщает собеседник ТАСС, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры двух государств "детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции".

Ранее источники в Турции допускали, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут на планирующихся переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки. При этом источники утверждают, что в Киеве "не хотят возвращаться в прежнюю сделку, но не против новых договоренностей".

Российский министр обороны Сергей Шойгу между тем напомнил, что максимум усилий приложила российская сторона к организации и выполнению зерновой сделки, а действие соглашения было остановлено не по вине Москвы. Он посоветовал Западу выполнить данные России обещания.

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