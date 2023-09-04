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Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения в Москве

09:01
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Она позволяет сделать здравоохранение столицы доступнее и намного эффективнее

Единая цифровая платформа здравоохранения продолжает развиваться в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Это объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам – получить быструю и качественную медицинскую помощь. Они сопровождают москвичей на каждом этапе: от записи и диагностики до лечения и наблюдения после него", – написал Собянин в своем Telegram-канале.
 
Он отметил, что в столице уже работают электронная медкарта; чат-бот на основе искусственного интеллекта, который собирает жалобы пациентов перед приемом; система поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ; сервисы компьютерного зрения, которые анализируют исследования лучевой диагностики; голосовой ввод описания исследований, а также автоматическая расшифровка электрокардиограмм.

Мэр подчеркнул, что эти и другие технологии, объединенные в единую цифровую платформу, позволяют сделать здравоохранение Москвы доступнее и намного эффективнее.

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