Собянин: Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения

Она пользуется огромным спросом внутри страны и за рубежом

Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения: в первой половине 2023 года производство ряда деталей и комплектующих выросло на 35,7% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Одной из важнейших задач новой индустриализации является возрождение отечественного машиностроения. После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тыс. человек", – сообщил мэр на своем сайте.

Мэр отметил, что предприятия активно развиваются и наращивают выпуск продукции. Она пользуется огромным спросом внутри страны. Кроме того, столичные машиностроители активно осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

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