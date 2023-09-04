Пророссийские хакеры заблокировали более сотни западных госресурсов

Взломана база МВД Латвии

Шестнадцать пророссийских хакерских групп провели масштабную кибероперацию против западных официальных ресурсов. Как отмечается в заявлении хакеров, атака направлена против "пособников украинских атак на российскую территорию".

Подчеркивается, что впервые в истории интернета такое количество хакерских групп действует совместно. Хакеры заявляют, что бьют "за Псков, Крым и Донбасс".

В заявлении сообщается, что выведено из строя 127 информационных ресурсов прибалтийских стран и Польши. На официальных страницах размещен манифест хакеров: "Война закончится лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист".

Взломана база данных МВД Латвии. Переписка ведомства, сведения о личном составе, агентах полиции, финансовые документы и даже графики отпусков выложены в открытом доступе. Парализованы каналы обмена служебными сообщениями различных госорганов, нарушена работа системы мобильного банкинга. Хакеры пообещали продолжение атак в поддержку спецоперации, передает РИА Новости.

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