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CBS: США хотят направить Украине 1 млрд долларов российских активов

10:01
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Речь идет о замороженных в рамках санкций средствах

Американские власти ищут возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более 1 млрд долларов. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил телеканал CBS.

Как заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, ее ведомство добивается от Конгресса разрешения "использовать полученные средства на пользу народа Украины".

В августе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва "не возместит причиненный Киеву ущерб". Чиновник подчеркнул, что американские и европейские политики планируют рассмотреть и другие инструменты по привлечению России к "ответственности".

При этом в Нидерландах заявляли, что страны ЕС не могут достичь согласия в вопросе конфискации замороженных активов России и передачи их киевскому режиму — конфискация российских активов невозможна из-за возражения представителей Германии.

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