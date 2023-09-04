В нее набирают людей, неспособных защитить страну

Соединенные Штаты вербуют в армию людей, которые не умеют воевать и занимаются продвижением повестки, не имеющей прямого отношения к военной деятельности. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Военный указал на то, что для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно участию в антифашистском движении, движении Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), присоединению к трансгендерному лобби или профсоюзу учителей.

Макгрегор призвал положить конец подобному подходу и трезво смотреть на факты, сообщает ТАСС.

Украинская армия тоже не в состоянии продемонстрировать какие-либо результаты на поле боя, несмотря на все усилия Запада.

Полковник ВС России в отставке Виктор Литовкин отмечал, что наступательные действия ВСУ провалились из-за действий украинского командования, которые были приняты вопреки военной науки. По его словам, провал украинского контрнаступления указывает на переход ВСУ к "тотальной обороне".

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