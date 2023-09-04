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Синоптики предупредили жителей столицы о похолодании и дождях

09:38
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Осень близко

В Москве к концу недели похолодает. Начнется все с понижения ночных температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о ночном похолодании до 6 градусов
Москвичей предупредили о резком похолодании и грозе

По прогнозу метеоролога, начнется неделя с комфортной августовской погоды. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов, это на 2,5 градуса выше нормы. Ночью прогнозируется плюс 10 градусов.

А в среду в столичном регионе пройдут дожди. В четверг и пятницу днем воздух в Москве едва прогреется до 15-17 градусов тепла. Ночная температура понизится, этому будет способствовать северный ветер. Существенных осадков не прогнозируется. Будет светить солнце, которое сгладит приток холодных воздушных масс, приводит слова синоптика ТАСС.

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