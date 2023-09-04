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ВСУ понесли серьезные потери на авдеевском направлении

10:02
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Атаки противника отражены

Российские вооруженные силы отразили очередные атаки ВСУ на авдеевском направлении. О ситуации в районе Авдеевки рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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По данным Пушилина, в боях уничтожено большое количество техники ВСУ. Противник также понес значительные потери в живой силе, сообщил врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия 24".

Прокомментировал Пушилин и перестановки в украинском правительстве. По его словам, смена министра обороны Украины для России ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня. Прежний глава минобороны себя серьезно дискредитировал, отметил врио главы ДНР.

О намерении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны президент Украины заявил накануне. Владимир Зеленский предложил на вакантное место Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

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