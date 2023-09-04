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ФСБ задержала изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов

10:13
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Преступники действовали в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов в Запорожской области. Как выяснилось, задержанный уже передал террористам несколько бомб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Операция была проведена совместными усилиями ФСБ и МВД. В сообщении уточняется, что в результате пресечена деятельность гражданина Украины 1968 года рождения. Задержанный собирал самодельные взрывные устройства для группы террористов, которые действовали на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Участников преступной группы задержали еще раньше, СК возбудил уголовное дело. Установлено, что задержанный успел передать исполнителям несколько взрывных устройств. Эти бомбы диверсанты использовали во время терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона, передает ТАСС.

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