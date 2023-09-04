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Резников подал заявление об отставке

10:28
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Министра обороны Украины сменит глава Фонда госимущества

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке с занимаемой должности.

Как указал Резников, он сделал это "во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского". Накануне украинский президент подтвердил, что собирается назначить главой Минобороны руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что министра обороны Украины Алексея Резникова на его посту сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а Резников впоследствии поедет послом в Великобританию.

При этом Резников до последнего момента не подтверждал подобные слухи и отвергал обвинения в коррупции, требуя предоставить веские доказательства — в таком случае он изъявлял готовность добровольно уйти в отставку.

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Алексей Резников
Алексей Резников
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