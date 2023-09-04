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Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

10:44
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Анкеты принимаются до 8 октября

Сергей Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций "Зеленая Москва".

"Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды. Агентство инноваций Москвы принимает анкеты до 8 октября", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Партнерами конкурса являются крупнейшие российские компании "РТ-Инвест", РЖД, МТС, НЛМК и корпорация "Экополис". По словам мэра, они заинтересованы в решениях для "умной" сортировки отходов, возобновляемой энергии, очистительного оборудования, технологий 5G в области экологии, технологий для умного города.

Лучшие проекты пройдут тестирование и могут быть внедрены на предприятиях и в городе.

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