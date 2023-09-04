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Пекин подтвердил отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20

10:50
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Делегацию КНР возглавит премьер Госсовета

Премьер Госсовета КНР Ли Цян возглавит делегацию своей страны на саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Индии. Об этом рассказала в понедельник, 4 сентября, официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин, сообщает ТАСС.

Это означает, что председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите, как ранее сообщали источники.

Ранее западные журналисты сообщали, что президент США Джо Байден выразил разочарование в связи с тем, что Си Цзиньпина не будет на предстоящем саммите "Большой двадцатки".

На это мероприятие также не поедете российский лидер Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что "сейчас действительно насыщенный график", в котором главный акцент сделан на спецоперацию на Украине.

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