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В Запорожской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

11:23
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

В полном составе

Российские военные у села Работино в Запорожской области уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В группу входили до 20 человек, она уничтожена в полном составе в результате стрелкового боя, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной", - отметил он.

За сутки противник потерял на запорожском направлении до 140 военных и 11 единиц техники. 

Украинская армия так ожесточенно воюет около села Работино на запорожском фронте, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, после которого открывается путь на Мелитополь и Бердянск, объяснил ранее собеседник РИА Новости.

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