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В Приморье продолжают устранять последствия мощных ливней

11:56
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Подтоплены более сотни жилых домов

В Приморье, пострадавшем после мощных ливней, сотрудники МЧС круглосуточно помогают жителям. В регионе до сих пор без транспортного сообщения остаются 12 населённых пунктов.

Подтоплены более сотни жилых домов, 600 приусадебных участков. Залиты трассы. В некоторых районах автомобили с трудом преодолевают водные преграды.

В Уссурийске, где прорвало дамбу, на одной из улиц произошёл обвал грунта. Кроме того, в этом месте на дороге образовались трещины, которые уже подходят к жилым домам.
 

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Потоп в Приморье
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