В Сочи готовятся к первой за почти год встрече Путина и Эрдогана

Одной из главных тем переговоров станет "зерновая сделка"

Главное политическое событие дня - в ближайшие часы в Сочи стартуют переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эта первая личная встреча лидеров двух стран почти за год. На повестке широкий круг вопросов, но один из ключевых - зерновая сделка. Москва вышла из неё после невыполнения условий российской стороны. На этот раз перед встречей на высшем уровне была проделана большая подготовительная работа.

В эти минуты в Сочи идут последние приготовления к встрече президентов России и Турции. Начнётся она после полудня. Главное, чтобы этому не помешала погода. Здесь идёт ливень, гроза. Порывистый ветер валит деревья и уносит зонтики с набережных. Тем не менее, журналисты ждут начала встречи. К событию приковано повышенное внимание и российской, и иностранной прессы, в том числе западной. Потому что, одной из тем переговоров станет вопрос продления "зерновой сделки".

Сегодня будет первая личная встреча лидеров двух стран после того, как ее действие было приостановлено. Судя по сигналам, которые исходят от турецкого МИД, Реджеп Тайип Эрдоган предлагает реанимировать сделку по вывозу морем зерна из Украины. Россия готова вернуться к договорённостям, но для этого должны быть выполнены её условия — в частности, обеспечено подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлен заход российских судов с удобрениями и продовольствием в европейские порты, гарантировано их страхование и обслуживание. Международные игроки, в частности ООН, обещают выполнить условия, но по факту ничего не сделано.

Переговорам на высшем уровне предшествовала серьезная подготовка. В Москву приезжал глава внешнеполитического ведомства Турции. С ним встретились министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Россия обнародовала встречное предложение, которое МИД назвал инициативой самого Владимира Путина и "оптимальной альтернативой черноморской сделки". Речь идет о поставках в Турцию миллиона тонн российского зерна для переработки и последующей отправки в третьи страны.

Как будут развиваться события, во многом зависит от сегодняшней встречи. Впрочем, конечно, круг обсуждаемых вопросов значительно шире. Как заявили в Кремле, на повестке дня темы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и актуальная международная проблематика.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр».

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"