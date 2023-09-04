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Стартовал конкурс "Это у нас семейное"

12:02
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Он направлен на поддержку традиционных ценностей

Пространство для сближения поколений и поддержка традиционных ценностей. Сегодня стартует конкурс "Это у нас семейное" - новый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Мероприятие позволит участникам исследовать историю своей семьи, возродить её традиции, а также найти интересные совместные занятия и увлечения. К соревнованию допускают команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений.

Триста семей выйдут в финал. Победители смогут улучшить жилищные условия или отправиться в большое путешествие.
 

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