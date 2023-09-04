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Чихуахуа из парка "Тайган" взяла под опеку брошенных львицей котят

12:15
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Собака помогает воспитывать малышей

Трём новорожденным ягуарам из крымского "Тайгана" не повезло с родителями. От котят отказалась мать. И теперь их выхаживают сотрудники парка, а помогает им собака - чихуахуа.

Пронзительный крик – словно будильник. Так настойчиво они просят молочную смесь, ровно раз в два часа. В парке говорят: по этим малышам можно время сверять. Им всего неделя. Родители отказались от потомства в первый же день и новорожденных котят отправили в ясли.

Отказникам ягуарам сложнее, чем другим животным в их положении. Все дело в близости к матери. С ней они проводят 2-3 года своей жизни, учатся охотится и выживать. Впрочем, если с пропитанием в парке у них проблем не будет, то вот выстраивать отношения в своем кошачьем коллективе им придется на примере человеческого поведения.

Правда опеку над беспризорниками в парке может взять любое животное. Как, например, длинношерстная чихуахуа. Лиза неожиданно проявила интерес к львятам и стала для них если не мамой, то, как минимум, заботливой и внимательной старшей сестрой.

"Мы один раз увидели, что Лиза присматривает, куда пойдут львята, бежит Лиза и гавкает, не пускает. Она их кормит, она ждет, пока они поедят – никогда не пойдет кушать первой, подойдет, вылежит им мордочки и только потом сама кушает", - рассказывает Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов.

Пережив трудности в детстве, такие животные затем сами становятся прекрасными родителями. Вот и Лола, львица из Челябинска, которую бывший хозяин собирался усыпить, переехав в Крым 7 лет назад, принесла уже 4 потомство.

"Ты же хорошая, не ругайся, не ругайся. В зимнем домике, в руки не дает, ругается. Наружный вольер открыт, имеет возможность выйти, погулять. Поскольку они совсем светлые, белые, то видно родила она их от белого льва", - говорит Олег Зубков, директор парка львов

Лола – жила в тесной клетке в Челябинском частном зоопарке. Там ее кормили только кашей и хлебом. А когда у самки из-за неправильного питания начались проблемы с суставами, отвезли на усыпление к ветеринару. На защиту встал весь город. Волонтеры собрали деньги на содержание, выходили животное и передали в Тайган, где Лола стала главной звездой львиного прайда – большой ручной кошкой.

Сейчас Лола, конечно, никого к себе не подпускает – защищает потомство. Поэтому и сидит в зимнем вольере. Здесь ей проще контролировать своих непосед. Да и не нужно отбиваться от назойливых и любвеобильных львов.

Никита Васильев, «ТВ Центр», Республика Крым.

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Парк "Тайган"
Парк "Тайган"
Парк "Тайган"
Парк "Тайган"
Парк "Тайган"
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