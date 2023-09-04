Победители вокального конкурса "МОСГАЗ зажигает звезд" дали концерт

Фестиваль проходит уже в 11 раз и объединяет талантливых детей

На площадке Московского урбанистического форума состоялся концерт победителей вокального конкурса "МОСГАЗ зажигает звёзды". Мероприятие приурочили к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

На сцене юные артисты исполнили песни о России, её достижениях, а также о подвигах наших героев. Фестиваль проходит уже в 11 раз и объединяет талантливых детей. Участвуют не только жители столицы, но и других регионов, а также из-за рубежа.

"Это проект, который, просто невозможно оставаться к нему равнодушным, он показывает все старание наших деток, которые вместе в нами растут. Они приходят 6-летними, и нам жалко их потом отпускать от себя, они приходят к нам как гости", - говорит Гасан Гасангаджиев, генеральный директор АО "МОСГАЗ".

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