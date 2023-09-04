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Опубликовано трогательное видео панды Диндин и ее новорожденного детеныша

12:07
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Заботливая мать ни на секунду не отходит от своего малыша

Московский зоопарк опубликовал трогательные кадры и рассказал о восстановлении панды Диндин после родов. Несколько дней животное абсолютно ничего не ело и вот теперь у него, наконец, появился аппетит.

Сотрудники кормят молодую маму вручную. А она предпочитает не двигаться и практически не меняет позу. В меню - молодые листочки и мягкие ростки бамбука. И даже во время трапезы панда ни на секунду не забывает о своём детёныше, заботливо придерживая его лапой.

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Панда с детёнышем
Панда с детёнышем
Панда с детёнышем
Панда с детёнышем
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