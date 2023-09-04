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Житель Белгородской области подорвался на гранате у своего дома

11:16
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Мужчина выжил

Житель поселка Комсомольский Белгородской области пострадал при взрыве гранаты, которую он нашел в огороде. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы №2 города Белгорода.

Больницу мужчина "самостоятельно покинул в связи с сильным алкогольным опьянением", отметил Гладков.

В августе в Кировском районе Донецка мужчина получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток". Пострадавший выжил.

В мае в Белгородской области местный житель наступил на мину "Лепесток" и лишился стопы.

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